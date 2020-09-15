Apple выпустила дешевый безрамочный iPad

Apple представила iPad восьмого поколения. Запись презентации, на которой состоялся анонс, доступна на сайте компании.

Новый iPad 8 является продолжением серии доступных планшетов американского бренда. Устройство получило 10,2-дюймовый IPS-экран с тонкими рамками и кнопкой Home, одинарную камеру на задней панели. Девайс вышел с процессором Apple A12, установленным в iPhone Xs и iPad Pro 2018.

Также Apple выпустила новое поколение iPad Air с безрамочным 11-дюймовым дисплеем. Устройство позиционируется как более дешевая версия iPad Pro. В отличие от старшей версии у планшета нет Face ID, а биометрический сканер Touch ID совмещен с кнопкой включения и подключение по USB Type-C. Планшет будет выпускаться в пяти цветах: черный, белый, золотой, синий и зеленый. Это первое устройство компании с процессором Apple A14, который, по слухам, установят и в iPhone 12.

Стоимость iPad Air составляет 600 долларов. «Обычный» iPad 8-го поколения стоит 330 долларов. Продажи начнутся в октябре 2020 года.