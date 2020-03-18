Apple выпустила iPad Pro с клавиатурой за 177 тысяч рублей

Apple представила новое поколение iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил двойную камеру с лидаром и обновленную клавиатуру и в топовой версии в комплекте с клавиатурой стоит более 170 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.
Планшет iPad Pro, доступный с экранами на 11 и 12,9 дюймов, укомплектован новым процессором A12Z Bionic и системой Neural Engine. На задней панели устройства расположена двойная камера, состоящая из широкоугольного и сверхширокоугольного модулей разрешением 12 и 10 мегапикселей соответственно. Также камера получила сканер LiDAR. Последний измеряет точное время прохождения света, отраженного от поверхности, и предназначен для фотографирования и работы с дополненной реальностью.
Компания также выпустила новую клавиатуру Magic Keyboard, которая может выступать чехлом для планшета. Аксессуар имеет полноценный трекпад, как у ноутбуков MacBook. Поддержка трекпада позволяет использовать курсор, который превращается в тот или иной инструмент в зависимости от контекста.
Стоимость iPad Pro с диагональю 11 дюймов, 128 гигабайт памяти и поддержкой Wi-Fi начинается с 70 тысяч рублей, топовая версия планшета с 12,9-дюймовой диагональю, одним терабайтом памяти, наличием сотового модуля оценивается в 146 тысяч рублей. Клавиатура с трекпадом стоит 27 или 31 тысячу рублей, в зависимости от версии устройства. Топовый iPad Pro с клавиатурой обойдется в 177 тысяч рублей.
Вместе с планшетом была представлена новая версия MacBook Air с диагональю 13 дюймов. Ультрабук получил процессор Intel Core i3 или Core i5, графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics, восемь гигабайт оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью 256 или 512 гигабайт. Стоимость младшей версии ноутбука составит 90 тысяч рублей, старшая обойдется в 120 тысяч рублей.
Дата старта продаж новых iPad Pro и MacBook Air не сообщается.