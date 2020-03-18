Apple выпустила iPad Pro с клавиатурой за 177 тысяч рублей

Apple представила новое поколение iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил двойную камеру с лидаром и обновленную клавиатуру и в топовой версии в комплекте с клавиатурой стоит более 170 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Планшет iPad Pro, доступный с экранами на 11 и 12,9 дюймов, укомплектован новым процессором A12Z Bionic и системой Neural Engine. На задней панели устройства расположена двойная камера, состоящая из широкоугольного и сверхширокоугольного модулей разрешением 12 и 10 мегапикселей соответственно. Также камера получила сканер LiDAR. Последний измеряет точное время прохождения света, отраженного от поверхности, и предназначен для фотографирования и работы с дополненной реальностью.

Материалы по теме Мощный поднос На что способен убийца компьютеров от Apple

Компания также выпустила новую клавиатуру Magic Keyboard, которая может выступать чехлом для планшета. Аксессуар имеет полноценный трекпад, как у ноутбуков MacBook. Поддержка трекпада позволяет использовать курсор, который превращается в тот или иной инструмент в зависимости от контекста.

Стоимость iPad Pro с диагональю 11 дюймов, 128 гигабайт памяти и поддержкой Wi-Fi начинается с 70 тысяч рублей, топовая версия планшета с 12,9-дюймовой диагональю, одним терабайтом памяти, наличием сотового модуля оценивается в 146 тысяч рублей. Клавиатура с трекпадом стоит 27 или 31 тысячу рублей, в зависимости от версии устройства. Топовый iPad Pro с клавиатурой обойдется в 177 тысяч рублей.

Вместе с планшетом была представлена новая версия MacBook Air с диагональю 13 дюймов. Ультрабук получил процессор Intel Core i3 или Core i5, графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics, восемь гигабайт оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью 256 или 512 гигабайт. Стоимость младшей версии ноутбука составит 90 тысяч рублей, старшая обойдется в 120 тысяч рублей.

Дата старта продаж новых iPad Pro и MacBook Air не сообщается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!