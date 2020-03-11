Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте. Об этом пишет Forbes, а также сообщает автор YouTube-канала Front Page Tech со ссылкой на источники.

Издание указывает, что на отмену мероприятия повлияло два фактора. Во-первых, из-за вспышки пневмонии COVID-19 у Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов. Во-вторых, власти округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира компании и должна была пройти презентация, запретили организацию массовых мероприятий. На презентации ожидалось около тысячи человек.

Официально компания не анонсировала презентацию новых устройств, однако обычно запуск подобных устройств сопровождается пресс-конференцией с рассказом о гаджетах. Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro. В результате компания может устроить онлайн-трансляцию либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых гаджетах.

Ранее департамент здравоохранения округа Санта-Клара (Калифорния) объявил о запрете на массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Запрет вступает в силу с 10 марта и продлится как минимум три недели. Из-за запрета летняя презентация и ежегодная конференция Apple WWDC 2020 могут быть отменены. WWDC является одним из крупнейших мероприятий для разработчиков в мире, которое стабильно собирает до шести тысяч гостей.

