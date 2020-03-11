Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов

Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов. Об этом со ссылкой на информацию от розничных сетей пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, с помощью покупки зависящих от курса национальной валюты товаров россияне спасали свои сбережения. До новых поставок купить гаджеты можно по старым ценам, после чего произойдет заметный рост.

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В «Вымпелкоме» рассказали, что спрос на iPhone вырос на 49 процентов, а на смартфоны Samsung — на 45 процентов. В то же время представитель компании затруднился охарактеризовать влияние изменения курса, потому что увеличение продаж фиксировалось в праздничные дни, на которые пришлись акции и скидки.

В МТС рассказали, что спрос находился в пределах прогноза, а в «Связном» какого-либо дополнительного ажиотажа из-за курсовой ситуации не заметили.

Между тем в ближайшее время на фоне высоких продаж потребители могут столкнуться с дефицитом техники Apple. Из-за вспышки коронавируса в Китае компания ограничила производства. В частности, Apple уже ощущает нехватку iPad Pro, и если в ближайшие месяцы проблемы с поставками сохранятся, то купить новый гаджет будет сложнее.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также предположил, что если смартфоны от Apple пропадут из магазинов, то покупатели переключатся на товары другой марки.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го.

Курс рубля упал на фоне обвального падения нефтяных котировок, что связано с распространением коронавируса и развалом сделки ОПЕК+. Министр энергетики России Александр Новак считает, что для восстановления цен на нефть необходимо несколько месяцев. В настоящее время, чтобы удержать курс рубля, Центробанк России начал продавать валюту. До начала торгов 11 марта доллар стоит 71,37 рубля, евро — 80,51 рубля.

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