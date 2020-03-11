В России аномально выросли продажи смартфонов

В январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Газета «Ведомости» называет этот показатель аномальным.

По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.

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Представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева сообщила, что так быстро продажи не росли уже несколько лет. За весь 2019 год рынок смартфонов в штуках вырос на 1,5 процента, до 30 миллионов аппаратов, и на 7 процентов в деньгах, до 495 миллиардов рублей.

Рост продаж объясняется ожиданиями задержек с поставками электроники в Россию из-за эпидемии коронавируса, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, покупатели, планировавшие обновить гаджеты, решили сделать это в январе, не дожидаясь роста цен, который мог возникнуть из-за дефицита к концу марта — началу апреля.

В то же время продавцы смартфонов, опрошенные газетой, заявили, что говорить о влиянии коронавируса на рынок в январе не приходится, поскольку связанная с эпидемией паника тогда еще не была массовой. По их мнению, рост произошел из-за многочисленных маркетинговых акций операторов и ритейлеров.

Ранее, в феврале, стало известно о повышении цен на смартфоны из-за вспышки коронавируса. В первую очередь удорожание коснулось продукции китайских производителей, на которых непосредственно повлияло закрытие производства в Китае. Цены на весь модельный ряд китайских смартфонов выросли на 10-20 процентов.

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