Спрос на iPhone 12 в России побил прошлогодние рекорды

Спрос на смартфоны линейки iPhone 12 в России у некоторых ритейлеров побил прошлогодние рекорды по предзаказам телефонов этого бренда. Об этом РИА Новости рассказали представители крупнейших российских розничных сетей электроники.

Как сообщили сетевые продавцы, покупатели проявили высокий интерес к новым моделям смартфонов. По их данным, предзаказ на iPhone 12 сопоставим со спросом на прошлые модели. А некоторые ритейлеры сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество предзаказов заметно увеличилось — до полутора раз.

Отмечается, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются смартфоны синего цвета, который появился у iPhone впервые. Чаще всего приобрести новинку желают жители городов-миллионников, а также в таких регионах, как Дагестан, Башкирия, Архангельская и Свердловская области.

Согласно официальным данным от Apple, представленный 13 октября iPhone 12 оказался на 11 процентов тоньше и на 16 процентов легче, чем смартфон предыдущего поколения. В линейку актуальных аппаратов Apple также вошли iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.