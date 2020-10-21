Названо отличие между iPhone 12 для США и России

Выпускаемые для Европы смартфоны Apple получили дополнительную маркировку на корпусе. На это обратили внимание журналисты издания MacRumors.

По словам авторов, произведенные для стран Европы iPhone 12 получат гравировку на боковой рамке корпуса. Маркировка CE означает, что продукция соответствует основным требованиям директив и стандартам Европейского союза. Реализуемые в США смартфоны могут не иметь отметок местных регуляторов — это уточняется в законе о маркировке устройств (E-Label Act), принятом в 2014 году. В этом случае вся информация регуляторов должна быть доступна в настройках гаджета.

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Ранее Apple наносила маркировки в нижней части задней панели корпуса смартфонов, однако решила перенести отметки на боковую грань iPhone. Специалисты называют маркировку EC обязательным атрибутом продукта для поступления его в продажу. Также продаваемый в США iPhone 12 отличается от предназначенного для российского рынка устройства специальным окошком для устойчивого приема сигнала 5G, который находится на правой грани девайса. Это объясняется тем, что в американских версиях аппарата есть поддержка миллиметрового диапазона (mmWave).

Также в некоторых странах — например, во Франции — Apple будет продавать смартфоны с проводными наушниками. При этом потребители большинства регионов получат упрощенный комплект — без гарнитуры и зарядного адаптера.

Смартфоны новой серии iPhone 12 были представлены 13 октября. Модели получили OLED-дисплеи, поддержку 5G, переднюю панель с керамическим покрытием, двойные и тройные камеры.