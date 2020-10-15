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Раскрыты точные характеристики iPhone 12

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Фото: Apple Inc. / Reuters

Топовые версии iPhone 12 оснащены шестью гигабайтами оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на внутренние данные Apple и результаты синтетических тестов.

Журналисты издания изучили скрытые файлы в бета-версии программы Xcode 12.1, которую поддерживает Apple. Благодаря раскрытым данным стали известны точные спецификации смартфонов серии iPhone 12. Выяснилось, что самые дорогие устройства — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — получили шесть гигабайт оперативной памяти. Также оказалось, что стартовые модели iPhone 12 и 12 mini были укомплектованы четырьмя гигабайтами оперативной памяти.

Данные о характеристиках подтвердили результаты тестов в популярном бенчмарке Geekbench. В материале говорится, что топовые флагманы Apple в сочетании с более продвинутым процессором Apple A14 Bionic будут отличаться максимальной мощностью. Для сравнения, все выпущенные в 2019 году смартфоны Apple — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — имели четыре гигабайта ОЗУ.

Также специалисты обратили внимание на то, что в одном из тестов iPhone 12 Pro оказался значительно слабее, чем имеющий аналогичный процессор iPad Air. Журналисты предположили, что тестирование проводилось сразу после запуска устройства, что могло негативно сказаться на его производительности.

Новое поколение смартфонов Apple было представлено на мероприятии 13 октября. Компания выпустила компактное устройство iPhone 12 mini и линейку флагманов — iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Самые продвинутые девайсы в серии получили увеличенные экраны и обновленную тройную камеру с лидаром.

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