Из коробки iPhone исчезли наушники и зарядка

Apple начнет продавать смартфоны с упрощенным комплектом. Об этом следует из информации на обновленном сайте компании.

Комплект представленных 13 октября iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max будет состоять непосредственно из смартфона и нового зарядного кабеля USB-C/Lightning, который пришел на замену провода USB-A. Таким образом, из коробки исчезнут зарядный адаптер и проводная гарнитура EarPods. Во время презентации новой линейки флагманов Apple заявила, что такое решение принято, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Также Apple перестанет комплектовать бесплатными аксессуарами более старые девайсы, например, iPhone XR, SE и вышедший в 2019 году iPhone 11. Коробки со смартфонами будет иметь более компактные габариты, что также может помочь компании сэкономить на транспортировке продукции.

При этом убранные из официального комплекта аксессуары до сих пор доступны в интернет-магазине компании. Стоимость адаптера питания мощностью пять ватт составляет 1790 рублей, проводных наушников EarPods — 1990 рублей.

Смартфоны новой линейки iPhone 12 были представлены 13 октября. Первые сообщения о том, что Apple упростит комплект iPhone, появились в мае. Аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) объяснил, что таким образом компания сэкономит на производстве смартфонов и привлечет внимание потребителей к беспроводным гарнитурам бренда.