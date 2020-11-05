Раскрыт недостаток самого дешевого iPhone 12

Apple снизила скорость зарядки самого дешевого смартфона нового поколения. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на документы технической поддержки.

Журналисты выяснили, что вышедший вместе с iPhone 12 беспроводной стандарт MagSafe обеспечивает мощность зарядки на уровне 15 ватт. Однако пиковая мощность для iPhone 12 mini составляет 12 ватт. Также в раскрытых документах говорится, что смартфон в любой момент может понизить мощность зарядки. Это может быть связано с загруженностью системы, температурой воздуха и прочими факторами.

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В сообщении уточняется, что при подключении различных аксессуаров Lightning подаваемая на смартфон через зарядку MagSafe мощность принудительно снижается до 7,5 ватт. Например, это происходит при подключении телефона к беспроводной станции и одновременном прослушивании музыки через проводные наушники EarPods. У остальных девайсов серии подобных недостатков не выявлено.

В заключение авторы обратили внимание на рекомендованный специалистами Apple способ зарядки смартфонов. Они посоветовали сперва подключать аксессуар MagSafe к розетке, а затем прикреплять его к iPhone, а не наоборот. Это связано с тем, что зарядному устройству необходимо несколько секунд, чтобы оценить уровень силы тока и напряжения в сети.

MagSafe — новый стандарт беспроводной зарядки Apple, представленный на презентации 13 октября вместе с аппаратами серии iPhone 12. Смартфон iPhone 12 mini является самым доступным смартфоном актуальной линейки Apple, его стоимость в России начинается от 70 тысяч рублей.