Apple признала проблемы с iPhone 12

Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.

В разделе технической поддержки на сайте Apple появился новый документ, в котором описаны проблемы со слуховыми аппаратами. Специалисты компании заметили, что в ряде случаев пользователи аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.

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Инженеры Apple заявили, что компания признает проблемы со слуховыми аппаратами и обещает исправить ошибки в будущем обновлении. В ожидании апдейта специалисты посоветовали обновить смартфоны до актуальной версии iOS 14.2. Журналисты заметили, что им неизвестно о подобных случаях, связанных с более старыми iPhone. По информации издания, следующая версия операционной системы для iPhone — iOS 14.3 — уже доступна для разработчиков.

Ранее авторы IT-изданий раскритиковали самый маленький актуальный смартфон Apple. Журналисты заметили, что iPhone 12 mini имеет хорошие характеристики и скромные габариты, благодаря которым аппарат удобно держать в одной руке. При этом девайс не отличается выдающейся автономностью. «Без всяких усилий к раннему вечеру я обычно разряжал свой iPhone 12 mini», — заявил журналист The Verge Дитер Бон (Dieter Bohn).