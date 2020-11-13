Раскрыты полные характеристики самого дорогого iPhone

Топовый смартфон Apple получил аккумулятор уменьшенной емкости и материнскую плату измененной конструкции. Об этом сообщает издание SeekDevice.

По словам журналистов, фотогаллерея с полной разборкой iPhone 12 Pro Max была замечена в одном из аккаунтов китайского сервиса Weibo. Неизвестный автор провел демонтаж топового флагмана и раскрыл внутренние компоненты и характеристики устройства. В частности, он выяснил, что батарея смартфона — как и у iPhone 2019 года выпуска — имеет L-образную форму. Однако емкость аккумулятора снизилась, что стало ясно из нанесенной на него гравировки — 3687 против 3969 миллиампер-часов у iPhone 11 Pro Max.

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Изучив остальные детали самого дорогого iPhone нового поколения, автор заключил, что материнская плата устройства стала короче по сравнению с более ранними флагманами бренда. Из-за большого размера основной камеры плату пришлось не только уменьшить, но и сместить на левую сторону девайса.

Журналисты издания GSMArena, которые провели собственный тест флагмана, обратили внимание на возможности обновленной тройной камеры. По их словам, камера действительно получила заметный апгрейд, однако некоторые свойственные моделям iPhone 11 Pro и 11 Pro Max паттерны сохранились в новом поколении. В частности, смартфон активирует специальный ночной режим при съемке на широкоугольный и телескопический объектив. Притом что iPhone 12 Pro Max поддерживает 2,5-кратный оптический зум, во время ночной съемки система чаще всего предпочитает использовать 2,5-кратный цифровой зум и не задействовать телеобъектив. Авторы обзора посчитали эту особенность недостатком.

При этом алгоритмы системы самостоятельно решают, какой объектив использовать в зависимости от интенсивности освещения. Например, в редких случаях iPhone 12 Pro Max может отказаться от цифрового масштабирования и переключиться на телеобъектив.

Линейка смартфонов серии iPhone 12 была представлена на мероприятии 13 октября. Топовый iPhone 12 Pro Max, имеющий 6,7-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру с лидаром, до 512 гигабайт встроенной памяти доступен в России по цене от 109 990 рублей.