Прочность iPhone 12 проверили на видео

Смартфон iPhone 12 Pro не удалось сломать во время теста на прочность. Соответствующий эксперимент провел блогер Зак Нельсон (Zack Nelson), видео с тестом было опубликовано на его YouTube-канале.

На первом этапе испытания IT-блогер попытался оставить на дисплее смартфона царапины с помощью специального инструмента. Выяснилось, что повреждения на экране появились лишь на шестом уровне жесткости. Далее автор попробовал снять краску со стальных рамок iPhone с помощью канцелярского ножа, и ему это легко удалось. Также лезвие оставило небольшие царапины на защитном стекле тройной камеры.

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Нельсон попытался проверить экран гаджета и прожечь дисплей устройства с помощью пламени зажигалки, но ему не удалось нанести смартфону видимых повреждений. Автор заключил, что экран нового смартфона стал прочнее из-за защитного стекла Ceramic Shield. В заключении Зак Нельсон попытался согнуть аппарат пополам, но стальная рамка и стеклянные панели корпуса iPhone 12 Pro выдержали усилие рук блогера.

Автор также обратил внимание, что из-за встроенного в корпус магнита для зарядки задняя панель флагмана способна притягивать мелкие металлические предметы. Нельсон отметил, что скопление мелкой пыли может со временем оставить на панели аппарата мелкие царапины.

Ранее в сети появилось видео тестирования на прочность iPhone 12 и 12 Pro. Специалисты роняли смартфоны с высоты 180 сантиметров на землю, а затем фиксировали повреждения. Выяснилось, что iPhone 12 практически не пострадал при падениях, а у iPhone 12 Pro треснуло стекло на передней и задней панелях.