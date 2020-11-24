Самый новый iPhone внезапно подешевел

Стоимость представленного в середине октября iPhone 12 снизилась на 10 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Судя по каталогу проекта, iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта можно приобрести в России за 71 810 рублей. На сайте Apple стоимость девайса составляет 79 990 рублей. «При этом новые айфоны все еще стоят очень дорого, особенно для российских реалий», — прокомментировали внезапное удешевление модели журналисты.

Согласно каталогу Hi-Tech Mail.ru, в России также можно приобрести со скидкой самый дешевый актуальный смартфон Apple. Однако iPhone 12 mini подешевел незначительно — если в интернет-магазине Apple и у авторизованных реселлеров флагман стоит 69 990 рублей, то в каталоге издания девайс оценен в 68 425 рублей.

Самым дорогим актуальным смартфоном Apple является модель iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 гигабайт, оцененная в 139 990 рублей. Представленные 13 октября смартфоны серии iPhone 12 получили OLED-экран, стеклянный корпус с плоскими рамками, чип Apple A14 Bionic и двойную либо тройную камеру.