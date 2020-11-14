Россияне закупились новыми iPhone и стали продавать их с наценкой. Объявления о продаже iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini появились в первые часы после старта продаж на онлайн-сервисе «Авито».

Всего на сервисе появилось более тысячи объявлений, наценка на них составляет в среднем 10-15 тысяч рублей.

«Новый, не вскрытый iPhone 12 Pro Max 256 gb. Чек, Ростест. Тихоокеанский синий. Купила в re:Store», — говорится в объявлении, размещенном одной из пользовательниц сервиса.

Также россияне разместили объявления о продаже места в очереди за смартфонами. Так, на «Авито» стоимость одного места после презентации Apple доходила до ста тысяч рублей.

Ранее журналисты издания The Verge назвали небольшую автономность важным недостатком iPhone 12 mini. Автор обзора Дитера Бона (Dieter Bohn) отметил, что впервые за много лет Apple создала компактный смартфон, однако один ключевой параметр — время автономной работы — был ухудшен.

Линейка смартфонов серии iPhone 12 была представлена на мероприятии 13 октября. Топовый iPhone 12 Pro Max, имеющий 6,7-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic, тройную камеру с лидаром, до 512 гигабайт встроенной памяти доступен в России по цене от 109 990 рублей.