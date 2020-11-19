Дисплей iPhone 12 признан лучшим в мире

Экран самого дорого смартфона Apple iPhone 12 признан лучшим на рынке. Об этом говорится в отчете на сайте исследовательской компании DisplayMate.

Специалисты компании заявили, что в очередной раз поставили экран актуального флагмана Apple на первую строчку рейтинга лучших дисплеев для смартфонов. В 2019 и 2018 годах лидерство в топе занимали iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max соответственно. Уточняется, что по результатам тестов экран флагмана установил 11 рекордов качества, включая категории «Высочайшая абсолютная точность цветопередачи», «Самый высокий коэффициент контрастности», «Наивысшее видимое разрешение экрана».

Материалы по теме Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться? Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

По итогам тестов дисплей iPhone 12 Pro Max получил наивысшую оценку A+ и статус лучшего экрана для смартфонов на мировом рынке. Эксперты отметили, что аппарат получил современный гибкий OLED-экран, который остается монолитным под твердой защитной пленкой из стекла, а высокое разрешене 2,8K обеспечивает максимально корректную цветопередачу и отрисовку мелких деталей.

В нескольких категориях тестирования OLED-панель флагмана получила оценку «визуально неотличим от идеальных показателей». Эксперты также отметили высокую точность калибровки экрана, приближенную к лабораторной.

Дисплей iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2778x1284 пикселей, пиковой яркостью 800 нит или 1200 для HDR, поддержкой цветовой гаммы P3 и контрастности 2000000:1.

Смартфоны актуальной серии Apple были представлены 13 октября. Стоимость топового аппарата линейки — iPhone 12 Pro Max — начинается со 110 тысяч рублей.