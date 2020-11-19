Наука и техника
 
Последние новости
В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России
Последствия ледяного дождя в Москве показали на видео 
Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть
Из российских аптек начал пропадать «Йодомарин»
Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира
Суд по делу расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова набрал присяжных
Раскрыты военные потери армянской стороны в Карабахе
В России нашли повод поднять цены на массовые продукты
Семью с грудным ребенком насмерть задавило обрушившейся скалой во время отдыха
Фанаты сестры Кардашьян не узнали ее на видео и обругали за пластику
Новости партнеров
Прослушать новость

Дисплей iPhone 12 признан лучшим в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Apple

Экран самого дорого смартфона Apple iPhone 12 признан лучшим на рынке. Об этом говорится в отчете на сайте исследовательской компании DisplayMate.

Специалисты компании заявили, что в очередной раз поставили экран актуального флагмана Apple на первую строчку рейтинга лучших дисплеев для смартфонов. В 2019 и 2018 годах лидерство в топе занимали iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max соответственно. Уточняется, что по результатам тестов экран флагмана установил 11 рекордов качества, включая категории «Высочайшая абсолютная точность цветопередачи», «Самый высокий коэффициент контрастности», «Наивысшее видимое разрешение экрана».

По итогам тестов дисплей iPhone 12 Pro Max получил наивысшую оценку A+ и статус лучшего экрана для смартфонов на мировом рынке. Эксперты отметили, что аппарат получил современный гибкий OLED-экран, который остается монолитным под твердой защитной пленкой из стекла, а высокое разрешене 2,8K обеспечивает максимально корректную цветопередачу и отрисовку мелких деталей.

В нескольких категориях тестирования OLED-панель флагмана получила оценку «визуально неотличим от идеальных показателей». Эксперты также отметили высокую точность калибровки экрана, приближенную к лабораторной.

Дисплей iPhone 12 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2778x1284 пикселей, пиковой яркостью 800 нит или 1200 для HDR, поддержкой цветовой гаммы P3 и контрастности 2000000:1.

Смартфоны актуальной серии Apple были представлены 13 октября. Стоимость топового аппарата линейки — iPhone 12 Pro Max — начинается со 110 тысяч рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне закупились новыми iPhone и стали продавать их с наценкой
Раскрыты полные характеристики самого дорогого iPhone
iPhone 12 Pro разобрали на части
Раскрыта стоимость самого дорогого iPhone 12
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
02:5315 ноября

Эксперт перечислил причины выключения телефона во время разговора

01:0115 ноября

Ученые создали мясо из человеческих клеток

18:4714 ноября

В Египте обнаружили крупное захоронение возрастом около 2500 лет

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
16:5914 ноября

Военный эксперт оценил опасения США о ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

15:1114 ноября

В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с турецкими Bayraktar TB2

13:2414 ноября

Российский «Рычаг» ответит НАТО

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
13:1814 ноября

Врачи рассказали о вреде самолечения при коронавирусе

13:0814 ноября

В США испугались ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

09:5714 ноября

Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

Россия
Путину сообщили о критической ситуации с койками под COVID-19 в трех регионах
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Путину доложили о регионе с самой большой заболеваемостью по коронавирусу
«Водка уже не так популярна»
 
На «Портале поставщиков» зарегистрировалось уже 200 тысяч пользователей
«Это сразу же снимет стресс»
В России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Что думают о вакцине ученые и врачи?
Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России
Все материалы
Мир
В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса
Члены команды Трампа решили помочь Байдену с передачей власти
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
В Китае приготовились объединиться с Россией против гегемонии отдельных стран
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Раскрыты планы Трампа насчет проведения саммита G7
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Названа лучшая водка
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Россиянам раскрыли мошенническую схему по краже денег с бесконтактных карт
Давление цифры
Как digital гонит экономику из тени
Гендиректор фармкомпании рассказал о наличии экспресс-теста на коронавирус
Миллиардер-затворник нажился на пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
В Крыму начнут продавать картонные дизайнерские гробы
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Стилист Киркорова за два года накопил на квартиру в Москве и вызвал споры в сети
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Представлен новый Subaru BRZ
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?
Представлен новый бюджетный кроссовер Renault
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Audi рассказала о новинках для России
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы