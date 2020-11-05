iPhone 12 Pro разобрали на части

Блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) разобрал на видео iPhone 12 Pro. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале JerryRigEverything.

Для демонтажа флагманского смартфона Apple Нельсону пришлось нагреть устройство промышленным феном, чтобы растопить клей. После удаления передней панели, которую не получилось извлечь без ущерба для дисплея, автор показал компоненты аппарата. Блогер обратил внимание на то, что большую часть внутреннего пространства занимает аккумулятор. Также он заметил, что основные части смартфона крепятся к материнской плате iPhone 12 Pro посредством многочисленных коннекторов. Внутренние детали гаджета Нельсон сравнил с конструктором LEGO.

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Основная часть обзора была посвящена магнитной зарядке MagSafe, компоненты которой закрыты задней панелью смартфона. Зак Нельсон разобрал зарядку, состоящую из нескольких слоев индукционной катушки и сильных магнитов. Автор отметил, что сравнительно небольшие габариты MagSafe обеспечивают компактные размеры и вес флагмана.

В заключении автор канала JerryRigEverything обратил внимание, что стеклянная задняя панель устройства окрашена с внутренней стороны. Для подтверждения своих слов блогер использовал канцелярский нож, чтобы очистить стекло от краски.

Ранее Зак Нельсон проверил iPhone 12 на прочность, подвергнув устройство воздействию различных острых инструментов, огня и силы рук. Блогер заключил, что новый смартфон Apple получил достаточно прочный дисплей и крепкий корпус, который не ломается при сильном сгибании. Новые смартфоны Apple были представлены 13 октября.