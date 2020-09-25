Самый дорогой iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась почти на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты ссылаются на собственный каталог, согласно которому топовая модель смартфона от Apple с накопителем емкостью 64 гигабайт 2019 года выпуска стала доступна в России за рекордные 76 990 рублей. Специалисты отметили, что за год с момента выхода флагман подешевел почти на 25 тысяч рублей, так как на старте продаж оценивался в 100 тысяч рублей.

В сообщении говорится, что цена на смартфоны и прочую технику падают медленнее, чем обычно — из-за падения курса рубля этой весной. Снижение стоимости на 11 Pro Max журналисты связали со скорым анонсом телефонов серии iPhone 12.

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max получил 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3969 миллиампер-часов. На задней панели аппарата находится тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

В конце сентября журналисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание на снижение стоимости базового флагмана Apple 2019 года выпуска. Аппарат iPhone 11 с накопителем 128 гигабайт подешевел до 55 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено в 65 тысяч рублей.