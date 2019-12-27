Самый популярный в мире iPhone рекордно подешевел

Портал Hi-Tech Mail.ru обратил внимание на рекордное снижение цены на iPhone XR. Стоимость популярного смартфона Apple упала до 42 тысяч рублей.

Самый дешевый XR, по данным экспертов, стоит на российском рынке от 41 650 рублей. Модель имеет накопитель емкостью 64 гигабайта и доступна в шести цветах, включая красный. Аналитики отметили, что это максимальное снижение цены с момента релиза аппарата в 2018 году.

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iPhone XR имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, процессор Apple A12 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти, основную камеру на 12 мегапикселей, функцию разблокировки по лицу. На старте продаж девайс оценили в 65 тысяч рублей, в сентябре 2019 года после выхода линейки iPhone 11 стоимость XR снизилась до 50 тысяч рублей.

По данным агентства Counterpoint Research, iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном за третий квартал 2019 года. На долю самого доступного девайса в линейке Apple приходится 3 процента глобального рынка продаж смартфонов.

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