Apple резко снизила цены на iPhone

Новый iPhone на старте продаж будет стоить дешевле, чем модель Xr в прошлом году.

iPhone 11 в минимальной комплектации, представленный 10 сентября в Купертино, будет доступен по цене 699 долларов (около 47 тысяч рублей). iPhone Xr на старте продаж стоил 749 долларов.

Материалы по теме Оно вам надо Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone

После появления новинки Apple установила цену от 599 долларов на модель прошлого года (39 тысяч рублей).

Цена на минимальный iPhone 11 Pro на старте продаж составит 999 долларов (около 65 тысяч рублей), за модель Pro Max надо будет заплатить 1099 долларов (72 тысячи рублей). Продажи начнутся 20 сентября.

При этом все три устройства получили новый процессор Apple 13 Bioniс. В компании его называют «самым быстрым чипом в мире».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



