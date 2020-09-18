Самый популярный iPhone в мире рекордно подешевел

Базовый iPhone 2019 года выпуска распродают со скидкой. На рекордное удешевление смартфона Apple обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Судя по каталогу проекта, iPhone 11 с накопителем емкостью 128 гигабайт доступен за 54 960 рублей. Журналисты заметили, что за месяц устройство подешевело на три тысячи рублей. При этом на старте продаж младший флагман 2019 года выпуска с аналогичным накопителем был оценен в 64 990 рублей.

По данным агентства Omdia за сентябрь текущего года, iPhone 11 является самым популярным смартфоном в мире. Журналисты обратили внимание, что в последнее время цены на технику Apple в России падают не так быстро, как хотелось бы. По их словам, это связано со скачком курса рубля по отношению к другим валютам.

Доступный смартфон Apple получил 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13, четыре гигабайта оперативной памяти, от 64 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру разрешением 12 мегапикселей. Аппарат является преемником выпущенного в 2018 году iPhone XR.

В конце лета журналисты Hi-Tech Mail.ru рассказали о рекордном снижении стоимости самого бюджетного флагмана Apple. Модель iPhone 11 с накопителем 64 гигабайт стала доступна для покупки дешевле 50 тысяч рублей.