Популярный iPhone рекордно подешевел

Издание Hi-Tech Mail.ru обратило внимание на рекордное снижение цены iPhone 7. По сравнению со стартовой стоимостью девайс подешевел почти в три раза, сообщается на сайте проекта.

Согласно каталогу издания, стоимость iPhone 7 с накопителем емкостью 32 гигабайта опустилась до 23 450 рублей. Для сравнения, на старте продаж в России флагманский аппарат был оценен почти в 60 тысяч рублей. Журналисты заметили, что устройство было одним из самых популярных смартфонов в стране.

По словам специалистов, iPhone 7 отличается от других доступных девайсов на рынке наличием полноценной защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Также смартфон поддерживает актуальную iOS 13 и, как заметили журналисты, будет минимум два года получать обновления операционной системы.

Флагманский гаджет был представлен осенью 2016 года. Смартфон получил 4,7-дюймовый IPS-экран, чип A10 Fusion, два гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, девайс был доступен с накопителями емкостью 32, 128 и 256 гигабайт. Старшей версией устройства является iPhone 7 Plus, который отличается от базовой наличием 5,5-дюймового экрана и двойной камеры с объективами разрешением 12 мегапикселей.

Ранее журналисты обратили внимание на удешевление iPhone XR. Самый доступный смартфон Apple из линейки 2018 года, имеющий накопитель емкостью 128 гигабайт, подешевел до 47 290 рублей.