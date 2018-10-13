В России подешевели iPhone

Российские магазины снизили цены на новые iPhone Xs и Xs Max, а также прошлогодние iPhone X. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Маркета».

Стоимость iPhone Xs с памятью 64 гигабайт опустилась с 88 тысяч рублей на старте продаж до 74 тысяч. iPhone Xs Max подешевел примерно на 14 тысяч — с 97 до 83 — за 64-гигабайтную модификацию.

iPhone X с 256 гигабайтами сейчас стоит 68 тысяч рублей, хотя в прошлом году, по данным Hi-tech Mail.ru, его цена составляла 92 тысячи.

Ранее владельцы новых iPhone начали жаловаться на слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. До этого пользователи писали в сети, что дисплей iPhone Xs на минимальном значении яркости выглядит «ужасно». При нормальном значении проблем не возникает, но при уменьшении яркости цвета искажаются и черный превращается в бурый.

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