Россияне стали терять интерес к новым iPhone

Продажи смартфонов Apple в России почти не растут, а интерес к новым iPhone значительно уменьшился после выхода предыдущей модели. Об этом свидетельствуют данные проведенного Mail.Ru Research анализа, об итогах которого пишут «Известия».

Как отмечают эксперты, за неделю до официального старта продаж iPhone XS и XS Max в России количество поисковых запросов об их покупке увеличилось в два раза, но год назад за семь дней до выхода iPhone X россияне обращались к поисковикам с той же целью в 30 раз больше.

Предложений о выкупе места в очереди за новыми гаджетами или права на предзаказ тоже стало меньше.

Кроме того, в третьем квартале 2018 года было продано 41,3 миллиона iPhone — это всего на процент выше, чем годом раньше за такой же период.

По мнению специалистов, такое положение на рынке связано с тем, что россиянам доступны смартфоны конкурентов, а в новых устройствах Apple мало что изменилось.

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