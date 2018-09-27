Семилетний ребенок взломал обновленную iOS 12 для iPhone

Семилетний ребенок нашел уязвимость в одной из новых функций обновленной системы iOS 12 для iPhone. Об этом написал отец ребенка, пользователь Reddit под ником PropellerGuy.

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По его словам, малыш сумел обойти ограничения функции «Экранное время», позволяющей, среди прочего, родителям контролировать, сколько ребенок сидит за играми. Как только игровое время заканчивалось, его сын удалял программу, переустанавливал ее из раздела «Покупки» в App Store и продолжал играть без ограничений.

Отец заподозрил, что ребенок проводит за играми гораздо больше времени, чем положено, и лишь через несколько дней попросил раскрыть секрет. «Я даже не злюсь. Я впечатлен», — сказал он.

iOS 12 вышла 17 сентября. Большая часть нововведений связана с быстродействием и оптимизацией работы. Кроме того, каждую неделю смартфон составляет график пользования с указанием, сколько часов пользователь провел в приложениях.

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