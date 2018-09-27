Ожидающим в очереди iPhone предложили побить друг друга

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Молодые люди из очереди за iPhone

Федерация бокса России (ФБР) подарила боксерские перчатки первым двум людям, которые стояли в очереди за новым iPhone. Об этом организация рассказала в Instagram-аккаунте.

«Парни стоят уже несколько часов и, чтобы им было проще отстаивать свое место в очереди и отбивать желание у остальных лезть вперед, мы подарили им пару боксерских перчаток. Надеемся, они применят их на ринге, а сегодня ночью лишь многозначительно потрясут перед носом тех, кто будет лезть вперед. До встречи на ринге!», — говорилось в сообщении ФБР.

Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr 12 сентября. Продажи смартфона в России стартуют 28 сентября. Xr поступит в продажу на месяц позже. Стоимость Xs начинается от 88 тысяч рублей, Xs Max — от 97, Xr — от 65 тысяч.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планируют продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Первое место оценивалось в 450 тысяч рублей.

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