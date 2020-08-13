Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел

В России снизилась цена на iPhone 11 Pro. На значительное удешевление флагманского смартфона обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Спустя год после запуска аппарат в базовой комплектации с 64 гигабайтами памяти можно приобрести менее чем за 75 тысяч рублей. В каталоге издания самые доступные iPhone 11 Pro оценены в рекордные 72 тысячи рублей. Журналисты подчеркнули, что у официальных ретейлеров модель также можно приобрести со скидкой — в магазинах девайс продают примерно за 80 тысяч рублей.

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Самый дорогой телефон Apple доступен на российском рынке с осени 2019 года. Рекомендованная стоимость модели с базовым объемом памяти была утверждена на старте продаж и с тех пор не менялась — она осталась на уровне 90 тысяч рублей. Топовая версия iPhone 11 Pro с накопителем емкостью 512 гигабайт оценена на сайте Apple в 122 тысячи рублей.

Подешевевший iPhone 11 Pro имеет корпус из стекла и стали, 5,8-дюймовый OLED-экран, чип A13, четыре гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и аккумулятор емкостью 3046 миллиампер-часов.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru подчеркнули, что стоимость даже подешевевшего смартфона может оказаться неприемлемой для многих потребителей. Издание обратило внимание, что к концу лета на российском рынке снизились цены на iPhone 11 и iPhone SE, которые доступны в продаже за 50 и 33 тысячи рублей соответственно.