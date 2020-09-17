Названы лучшие смартфоны

Эксперты «Роскачества» составили рейтинг лучших, по мнению организации, актуальных смартфонов. Соответствующий топ был опубликован на сайте проекта.

Первое место в рейтинге занял Samsung Galaxy S10+ с накопителем емкостью 128 гигабайт, выпущенный в марте 2019 года. По пятибалльной шкале аппарат был оценен на 4,037 балла; специалисты отметили производительность, качественную батарею устройства и удобство в использовании. На втором месте расположился флагман Apple 2019 года iPhone 11 Pro Max с накопителем 256 гигабайт, на третьем — выпущенный в августе Samsung Galaxy Note20 Ultra с накопителем 512 гигабайт и поддержкой 5G.

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Больше всех смартфонов в первой десятке были выпущены брендом Samsung — семь устройств. Также кроме девайсов корейской компании и Apple лучшими девайсами были названы гаджеты китайской компании OnePlus — модели 8 и 8 Pro. Все перечисленные в топ-10 телефоны имеют флагманское позиционирование.

Авторы рейтинга подчеркнули, что топ был составлен совместо с экспертами Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing). Исследование началось еще в 2016 году и с тех пор рейтинг постоянно обновлялся. Специалисты «Роскачества» подчеркнули, что исследование проводилось в лучшей мировой лаборатории: «Это позволяет получать беспристрастные и объективные результаты».

В июле «Роскачество» представило рейтинг лучших, по версии организации, недорогих смартфонов. Самыми оптимальными устройствами с точки зрения производительности и стоимости были названы Xiaomi Redmi Note 9S c 64 гигабайт памяти, Samsung Galaxy M21 с 64 гигабайт памяти и Realme 6 с накопителем емкостью 128 гигабайт.