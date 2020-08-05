Samsung представила Galaxy Note20 Ultra за 120 тысяч рублей

Samsung презентовала линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20. Запись онлайн-мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

Топовый аппарат линейки Galaxy Note20 Ultra получил 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED разрешением 3088х1440 пикселей. В верхней части экрана находится отверстие под 10-мегапиксельную фронтальную камеру, девайс комплектуется стилусом. В зависимости от региона продаж флагман оснащается чипом Exynos 990 или Snapdragon 865+, имеет от восьми до 12 гигабайт оперативной памяти и от 256 до 512 гигабайт встроенной.

На задней панели представленного устройства находится тройная камера с основным сенсором на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией и дополнительными объективами разрешением 12 и 12 мегапикселей. Камера имеет пятикратный оптический и 50-кратный гибридный зум, поддерживает запись 8К-видео с частотой 24 кадра в секунду. Девайс получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Стоимость Galaxy Note20 Ultra с накопителем емкостью 256 гигабайт составит 100 тысяч рублей, 512 гигабайт — 120 тысяч рублей.

Базовая версия флагмана — Galaxy Note20 — отличается от Ultra-модели наличием 6,7-дюймовой панели Super AMOLED Plus разрешением 2400х1080 пикселей, тройной камеры с объективами разрешением 12, 64 и 12 мегапикселей, аккумулятором емкостью 4300 миллиампер-часов. Гаджет имеет восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Стоимость аппарата в России составит 80 тысяч рублей.

Предзаказ на флагманы будет открыт с 5 по 20 августа. При заказе Galaxy Note20 покупатель получит наушники Galaxy Buds+, Galaxy Note20 Ultra — Galaxy Buds Live.