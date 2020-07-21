Обновление испортило экран флагмана Samsung

Пользователи Samsung Galaxy Note 9 рассказали о проблемах с экраном. На жалобы владельцев устройства обратило внимание издание Notebook Check.

Соответствующие посты журналисты издания нашли на Reddit. Пользователи жаловались, что смартфоны начали перегреваться, а экраны оказались испорчены пятнами желтого и зеленого цвета. По сообщениям потребителей, проблемы возникли после мартовского обновления для смартфонов Samsung.

Издание выяснило, что так как указанные смартфоны были выпущены около двух лет назад, то на них не распространяется гарантия. Владельцы аппаратов заявили, что в Samsung предложили им заменить дисплеи с доплатой около 250 долларов. Журналисты подытожили, что, учитывая сравнимую со стоимостью ремонта стоимость аппаратов, покупка Galaxy Note 9 в 2020 году не является удачной инвестицией.

В апреля корейская компания признала проблемы с позеленевшим экраном флагмана Galaxy S20 Ultra и пообещала разобраться. Ранее владельцы смартфонов заявили, что девайсы начали сильно греться, некоторые владельцы гаджетов обратили внимание на появление зеленых полос на экране.