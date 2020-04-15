Найдена неисправимая проблема самого дорогого смартфона Samsung

Пользователи флагманских смартфонов Samsung обратили внимание на проблемы в эксплуатации девайсов. В частности, владельцы аппаратов жалуются на перегрев устройств, сообщает издание Android Authority.

Обладатели флагманских устройств серии Galaxy S20 заметили, что девайсы сильно греются во время работы, из-за чего срок автономной работы снижается. В некоторых жалобах описываются сценарии, при которых смартфоны работают от одной зарядки до трех-четырех часов, что не соответствует заявленной автономности. Подавляющее число жалоб исходит от владельцев самого дорогого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, которые жалуются не только на нагрев гаджета, но и на поврежденную функцию автофокуса камеры.

Журналисты заметили, что часть багов решается с помощью обновлений, однако ситуация с нагревом аппарата была отнесена ими к разряду неисправимых проблем девайса. По наблюдению издания, на снижение автономности жалуются владельцы смартфонов, получивших чип Exynos 990. По мнению Android Authority, перегрев происходит из-за того, что процессор не справляется с задачами, что влияет на повышенное энергопотребление.

Большая часть смартфонов линейки Galaxy S20 оснащается чипами Exynos 990, тогда как идущие на экспорт в США аппараты укомплектовываются процессорами Qualcomm Snapdragon 865. В связи с этим пользователи девайсов составили петицию, в которой попросили Samsung отказаться от использования «слабых» чипов Exynos в пользу продукта Qualcomm. На момент написания заметки онлайн-петиция собрала более 42 тысяч подписей.

Samsung Galaxy S20 Ultra, который является самым дорогим флагманом корейской компании в линейке Galaxy S20, был представлен 11 февраля. Аппарат получил 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED, до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, основную камеру с ведущим сенсором разрешением 108 мегапикселей и стократным зумом. Стоимость Galaxy S20 Ultra в России составила 100 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!