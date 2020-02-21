Владельцы смартфонов Samsung испугались загадочных уведомлений

Владельцы смартфонов Samsung заявили о получении странных уведомлений от системных приложений. О реакции пользователей рассказало издание The Verge.
Владельцы телефонов получили уведомление от системной программы, в котором был лишь один символ — «1». Многих из них напугало то, что уведомление не несло смысловой нагрузки, и они решили, что их устройства взломаны. Оповещения приходили из системного приложения Find My Mobile, предназначенного для определения локации девайса.
По информации издания, уведомления приходили почти на все известные смартфоны Samsung, включая актуальные флагманы. На странный сбой обратили внимание владельцы раскладушки Galaxy Z Flip, флагманов Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy Note 9, складного аппарата Galaxy Fold.
Samsung отреагировала на жалобы пользователей, объяснив исходящие от смартфонов таинственные знаки в официальном Twitter-аккаунте. По словам представителей компании, уведомления вида «1» были отправлены случайно во время тестирования сервиса Find My Mobile. Samsung уточнила, что оповещения получило ограниченное число пользователей и принесла извинения за доставленное беспокойство.
Последними на данный момент релизами корейской компании являются флагманские смартфоны линейки Galaxy S20, представленные на мероприятии 11 февраля. Кроме аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra Samsung показала Galaxy Z Fold, который является раскладным телефоном с гибким дисплеем.