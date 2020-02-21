Владельцы смартфонов Samsung испугались загадочных уведомлений

Владельцы смартфонов Samsung заявили о получении странных уведомлений от системных приложений. О реакции пользователей рассказало издание The Verge.

Владельцы телефонов получили уведомление от системной программы, в котором был лишь один символ — «1». Многих из них напугало то, что уведомление не несло смысловой нагрузки, и они решили, что их устройства взломаны. Оповещения приходили из системного приложения Find My Mobile, предназначенного для определения локации девайса.

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По информации издания, уведомления приходили почти на все известные смартфоны Samsung, включая актуальные флагманы. На странный сбой обратили внимание владельцы раскладушки Galaxy Z Flip, флагманов Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy Note 9, складного аппарата Galaxy Fold.

Samsung отреагировала на жалобы пользователей, объяснив исходящие от смартфонов таинственные знаки в официальном Twitter-аккаунте. По словам представителей компании, уведомления вида «1» были отправлены случайно во время тестирования сервиса Find My Mobile. Samsung уточнила, что оповещения получило ограниченное число пользователей и принесла извинения за доставленное беспокойство.

Последними на данный момент релизами корейской компании являются флагманские смартфоны линейки Galaxy S20, представленные на мероприятии 11 февраля. Кроме аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra Samsung показала Galaxy Z Fold, который является раскладным телефоном с гибким дисплеем.

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