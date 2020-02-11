Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Актуальная линейка девайсов корейской корпорации состоит из аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все устройства серии вышли с чипами Snapdragon 865 и Exynos 990, которыми комплектуются в зависимости от региона продаж. Также все смартфоны линейки имеют дисплей Dynamic AMOLED, поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. Galaxy S20 и S20+ получили селфи-камеры разрешением 10 мегапикселей, премиальный S20 Ultra — 40 мегапикселей.

Материалы по теме Дели на десять На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+

Базовый флагман S20 получил 6,2-дюймовый экран с частотой 120 герц и поддержкой HDR+. Смартфон имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, аппарат получил аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. На задней панели устройства находится тройная камера с сенсорами разрешением 64, 12 и 12 мегапикселей. Он поддерживает 30-кратный гибридный зум.

Девайс Galaxy S20+ отличается от базового флагмана 6,7-дюймовым экраном, аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов и наличием версии с 12 гигабайт оперативной памяти. Также у основной камеры девайса есть дополнительный 3D-сенсор ToF.

Galaxy S20 Ultra вышел с 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 5000 миллиампер-часов и поддержкой до 16 гигабайт ОЗУ и до 512 гигабайт встроенной памяти. Основная камера устройства состоит из четырех вписанных в прямоугольный блок сенсоров, главный из которых имеет разрешение 108 мегапикселей. Дополнительные объективы получили разрешение 48 и 12 мегапикселей, камера имеет 3D-сенсор ToF. Эта версия смартфона имеет 100-кратный зум.

Продажи флагманской линейки начнутся с 13 марта. Стоимость Galaxy S20 стартует с 70 тысяч рублей, Galaxy S20+ в минимальной комплектации обойдется в 80 тысяч рублей. Galaxy S20 Ultra оценили в 100 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!