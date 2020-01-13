Назван самый популярный смартфон в России

Самым популярным смартфоном в России в 2019 году стал Samsung Galaxy A50. Это следует из пресс-релиза группы «М.Видео-Эльдорадо», который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аппарат корейского бренда признали самым популярным как в штучном, так и в денежном эквивалентах. В первой пятерке по продажам в штуках также оказались Honor 7A, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite. Больше всего прибыли, кроме упомянутого Galaxy A50, группе «М.Видео-Эльдорадо» принесли смартфоны Apple: iPhone XR с накопителями на 64 и 128 гигабайт, iPhone 8 и 8 Plus с 64 гигабайтами памяти.

Лидером в штучных продажах с долей 30 процентов осталась Samsung, на аппараты Huawei и Honor пришлось около трети всего рынка. В денежном выражении лидирует компания Apple.

Аналитики компании заявили, что в минувшем году продажи смартфонов могли составить порядка 30 миллионов девайсов на сумму 495 миллиардов рублей. Эти показатели больше аналогичных в 2018 году на 1,5 и 7 процентов соответственно. Эксперты отметили, что самым популярным брендом смартфонов у россиян восьмой год подряд остается Samsung, при этом китайские компании заняли 50 процентов рынка в натуральном выражении.

«М.Видео-Эльдорадо» отметило, что срок замены смартфонов увеличился до 2-2,5 лет, что способствовало популярности более дорогих и функциональных девайсов. Сегмент смартфонов в диапазоне 10-20 тысяч рублей вырос за год на 10 процентов в штуках и на 25 процентов в деньгах. Аналитики также заметили рост популярности аппаратов со 128 гигабайтами встроенной памяти, данный сегмент вырос в 2,5 раза.

В отчете говорится, что среди потребителей укрепляется тренд на безрамочные аппараты. На рынке увеличивается количество девайсов, экран которых занимает до 99 процентов площади передней панели. Самым необычным устройством года группа «М.Видео-Эльдорадо» назвала складной смартфон Galaxy Fold от корейской компании Samsung.

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