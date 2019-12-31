Самый популярный смартфон в России резко подешевел

Самый популярный смартфон в России Samsung Galaxy A50 резко подешевел. На скидку в российских розничных сетях обратил внимание портал DGL.
Журналисты заметили, что стоимость Galaxy A50 снизилась на две тысячи рублей, до 16 тысяч рублей. Также они обратили внимание на то, что последнее удешевление бестселлера произошло в середине декабря, когда цена на базовую версию устройства с 64 гигабайт памяти снизилась с 20 до 18 тысяч рублей. Таким образом стоимость Galaxy A50 за неполный месяц обвалилась на четыре тысячи рублей, заключает издание.
Вместе с Galaxy A50 розничные сети снизили стоимость смартфона Samsung Galaxy A70. Очередной аппарат из среднего сегмента подешевел с 30 до 26 тысяч рублей.
Российские ретейлеры назвали Samsung Galaxy A50 самым популярным смартфоном в России за 2019 год, основываясь на статистике натуральных продаж. 25 декабря Galaxy A50 попал в тройку самых продаваемых смартфонов в мире по результатам третьего квартала 2019 года.