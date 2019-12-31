Самый популярный смартфон в России резко подешевел

Самый популярный смартфон в России Samsung Galaxy A50 резко подешевел. На скидку в российских розничных сетях обратил внимание портал DGL.

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Журналисты заметили, что стоимость Galaxy A50 снизилась на две тысячи рублей, до 16 тысяч рублей. Также они обратили внимание на то, что последнее удешевление бестселлера произошло в середине декабря, когда цена на базовую версию устройства с 64 гигабайт памяти снизилась с 20 до 18 тысяч рублей. Таким образом стоимость Galaxy A50 за неполный месяц обвалилась на четыре тысячи рублей, заключает издание.

Вместе с Galaxy A50 розничные сети снизили стоимость смартфона Samsung Galaxy A70. Очередной аппарат из среднего сегмента подешевел с 30 до 26 тысяч рублей.

Российские ретейлеры назвали Samsung Galaxy A50 самым популярным смартфоном в России за 2019 год, основываясь на статистике натуральных продаж. 25 декабря Galaxy A50 попал в тройку самых продаваемых смартфонов в мире по результатам третьего квартала 2019 года.

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