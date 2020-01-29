Россияне рекордно закупились смартфонами: в стране установлен рекорд по продаже гаджетов. В 2019-м было реализовано более 30 миллионов штук, оборот составил примерно 495 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании GfK.

По оценкам аналитиков, рост продаж обусловлен тем фактом, что потребители переходят на более новые устройства. В то же время, в этом году рост рынка может оказаться нулевым. Эксперт по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек указала, что жизненный цикл использования смартфона увеличивается, потому одно устройство используется дольше. «Производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства», — добавила она.

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Аналитики полагают, что замедление рынка связано также с его перенасыщенностью и отсутствием принципиально новых технологий. Дело в том, указали в GfK, что по многим параметрам гаджеты уже достигли предела в развитии, инновации теперь идут по части аксессуаров.

По итогам прошлого года самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone XR. Также в тройку вошли два бюджетных смартфона корейского производителя Samsung — Galaxy A10 и Galaxy A50.

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