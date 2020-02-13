Названа главная проблема камеры Samsung Galaxy S20

Журналисты SamMobile назвали основной недостаток камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S20. По их мнению, главной проблемой является ограничение на съемку.

Согласно тестам издания, съемка видео в разрешении 8К ограничена на смартфонах линейки Galaxy S20 пятью минутами. По истечении этого времени система прекратит запись, чтобы, по мнению журналистов, снизить нагрузку на процессор. Еще одним весомым недостатком является большой размер роликов — одна минута записанного в разрешении 8К видео занимает около 600 мегабайт памяти.

Емкость накопителя каждого устройства ограничена 128 гигабайтами, однако встроенную память можно расширить картами формата microSD емкостью до одного терабайта. Заводские ограничения не распространяются на съемку 4К-видео или роликов меньшего разрешения.

По мнению SamMobile, несмотря на очевидные недостатки, качество снимаемых 8К-роликов таково, что из получившегося видео можно извлекать фотографии разрешением 33 мегапикселя.

Презентованная 11 февраля линейка смартфонов Samsung получила возможность съемки 8К-видео. Камера Galaxy S20 Ultra, который является старшим аппаратом линейки, также имеет встроенный стократный зум. Стоимость базового флагмана Galaxy S20 составила 70 тысяч рублей, аппарат Galaxy S20 Ultra оценили в 100 тысяч рублей.

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