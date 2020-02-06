Samsung по ошибке слила свои флагманы

Фотографии новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 раньше времени появились на сайте корейской компании. На слитые случайно изображения девайсов обратило внимание немецкое издание WinFuture.

Журналисты заметили, что Samsung слила в сеть дизайн своих флагманов примерно за неделю до релиза. Посвященные смартфонам страницы были обнаружены на сайте одного из европейских филиалов корпорации и удалены, как только об их появлении рассказали в соцсетях.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий

Вместе с тем Samsung раскрыла несколько аксессуаров для новых смартфонов, включая чехол с встроенными светодиодами. Судя по изображениям, флагманский аппарат корейского производителя получит экран с тонкими рамками и фронтальную камеру, расположенную в находящемся в середине дисплея круглом отверстии. На задней панели девайса будет находиться тройная камера со вспышкой, вписанная в прямоугольный блок.

Появившиеся на сайте компании страницы также подтвердили название новой линейки смартфонов — Galaxy S20, а не S11, как предполагалось ранее. Издание отмечает, что так будет называться базовый флагман новой линейки девайсов, остальные модификации могут получить приставки Plus или Ultra.

В начале февраля в сети опубликовали видео с якобы новым складным смартфоном Samsung, Galaxy Z Flip. Релиз нового поколения флагманской линейки смартфонов корейской компании запланирован на 11 февраля. Кроме Galaxy Z Flip Samsung должна показать на мероприятии устройства Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!