Новый складной телефон Samsung попал на видео

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В сети появилось видео с новым складным смартфоном от Samsung. По словам инсайдеров, на видео фигурирует Galaxy Z Flip, передает GizmoChina.

На видео с новой раскладушкой Samsung продемонстрировано, как работает механизм устройства. Девайс состоит из двух сегментов, которые соединены шарниром и гибким дисплеем. В отличие от Galaxy Fold, аппарат складывается вертикально, как телефон-раскладушка. На задней панели устройства находится двойная камера.

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Как сообщает GizmoChina, смартфон будет иметь 6,7-дюймовый основной и 1,06-дюймовый дополнительный экраны, процессор Snapdragon 855+, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели расположится двойная камера разрешением 12 и 13 мегапикселей.

Гаджет получит батарею емкостью 3300 миллиампер-часов, разделенную на два сегмента.

По информации инсайдера Роланда Квандта, в Европе Samsung Galaxy Z Flip будет стоить 1599 евро или около 109 тысяч рублей. Новую раскладушку должны представить 11 февраля вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S20.

Первое изображение Samsung Galaxy Z Flip появилось в сети в середине декабря. Представленный на фотографиях аппарат имел два экрана, двойную камеру и складывался пополам, по горизонтальной оси. Первый складной смартфон Samsung, Galaxy Fold, вышел в феврале 2019 года. Аппарат получил 4,6-дюймовый дисплей, который при раскладывании разворачивался в экран диагональю 7,3 дюймов.

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