Samsung Galaxy Fold 2 оказался раскладушкой

Следующее поколение смартфонов Samsung Galaxy Fold получит конструкцию по типу раскладушки. Об этом со ссылкой на китайские источники заявил инсайдер Ice Universe.

Специалист показал фотографии, якобы готового прототипа Galaxy Fold 2. Аппарат имеет вытянутую форму и складывается пополам. В комментариях обратили внимание, что внешне девайс напоминает складной смартфон Motorola Razr. Устройство получит два дисплея — основной и дополнительный, на который будет выводиться справочная информация вроде часов или уровня заряда батареи.

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В разложенном состоянии можно заметить на экране Galaxy Fold 2 круглое отверстие под фронтальную камеру. Также на задней панели находится двойная камера и светодиодная вспышка. По информации Bloomberg, релиз второго поколения Fold состоится в феврале на презентации линейки Galaxy S11.

Поступивший в российскую продажу в октябре Samsung Galaxy Fold за месяц разошелся тиражом около тысячи экземпляров. Эксперты заметили, что продажи провалились из-за высокой цены устройства и ограниченного спроса на концептуальную модель.

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