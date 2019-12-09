Xiaomi выпустит раскладушку с гибким экраном

Xiaomi планирует выпустить складной телефон в форм-факторе раскладушки с камерой нового типа. На патент обратил внимание известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Концептуальный девайс имеет безрамочный OLED-дисплей и может сгибаться по горизонтали, по типу классических раскладных телефонов. На задней панели в специальной нише расположен блок с основной камерой, которая также выполняет роль «фронталки». Судя по всему, при необходимости блок поворачивается на 180 градусов по направлению к лицу пользователя.

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В блок встроен небольшой дисплей, на который в сложенном состоянии приходят уведомления — о звонках, SMS, сообщениях в мессенджерах и прочая информация. Шарма обратил внимание, что подобной конструкции он пока не видел в других устройствах. О том, что это может быть за смартфон и когда он будет представлен, не сообщается.

Xiaomi, как и некоторые мобильные производители, уже показала заинтересованность в сегменте складных устройств. В сентября китайский вендор представил смартфон Mi Alpha с гибким экраном, который занимает почти всю площадь корпуса. Инновационный аппарат оценили примерно в 180 тысяч рублей.

В ноябре вышла переосмысленная версия культового раскладного телефон Motorola RAZR V3. Девайс получил OLED-дисплей и форм-фактор классических «раскладушек», популярных в нулевых годах. Стоимость аппарата Razr составила около 100 тысяч рублей.

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