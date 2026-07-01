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06:48, 1 июля 2026Экономика

В ЕС высказались о переговорах по новому пакету санкций против России

IZ.RU: ЕС пока не назначил точную дату принятия 21-го пакета санкций против России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз пока не может назначить точную дату принятия 21-го пакета санкций против России, так как ограничения еще не доработаны. Об этом заявил «Известиям» (IZ.RU) европейский источник.

«21-й пакет санкций в настоящее время обсуждается как на техническом, так и на дипломатическом уровне. У нас пока нет точной даты его принятия», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Уточнялось, что что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что новые меры лишь откроют новую конфликтную точку.

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