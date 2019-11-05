Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей

Компания Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro, который за пределами Китая будет называться Note 10. Это первый массовый смартфон компании с основной камерой на 108 мегапикселей.

Смартфон получил систему из пяти камер, среди которых основной модуль с рекордным разрешением, 8-мегапиксельный телефото объектив, портретная камера с 12 мегапикселями, ультраширокоугольный объектив на 20 мегапикселей и макро-объектив с разрешением 2 мегапикселя. Судя по рейтингу DxOMark, камера смартфона значится лучшей на рынке.

Mi Note 10 получил 6,47-дюймовый AMOLED-экран с вырезом под фронтальную камеру в верхней части и разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей. Также смартфон оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 730G, 6/8 гигабайтами оперативной с 128/256 гигабайтами встроенной памяти и разъемом для наушников.

Вместе с тем компания показала умные часы Mi Watch. Они имеют 1,78-дюймовый экран с разрешением 368х448 пикселей. Часы сделаны на базе Snapdragon Wear 3100 и имеют 1 гигабайт оперативной памяти вместе с накопителем на 8 гигабайт, а также аккумулятор емкостью 570 миллиампер-часов — от одного заряда они проработают 36 часов.

Продажи Mi Note 10 в Китае начнутся 11 ноября 2019 года по цене 2,8 тысячи юаней (около 25 тысяч рублей). Максимальная версия телефона стоит 3,5 тысячи юаней (около 32 тысяч рублей). Продажи Mi Watch также начнутся 11 ноября по цене в 1,3 тысячи юаней (около 12 тысяч рублей).

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