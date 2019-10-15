Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиянки в Минске
Зеленского подняли на смех за наряд на День защитника Украины
Названо число половых партнеров у россиянок до брака
Владельцам электромобилей в Москве облегчат жизнь
Актер из «Мстителей» угрожал убить жену и себя
Британские F-35 впервые сели на Queen Elizabeth
Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове
Стало известно о конфликте забитого до смерти россиянина с сыном экс-судьи
Появились подробности расправы над россиянкой из-за Audi
У Парфенова отобрали бренд «Намедни»
Новости партнеров

«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой

Перейти в «Мою Ленту»

Китайская компания Realme, созданная как конкурент Xiaomi, представила флагман X2 Pro с самой быстрой в мире зарядкой. Об этом пишет Gizmochina.

Смартфон получил процессор Snapdragon 855+, от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти и до 256 гигабайт накопителя стандарта UFS 3.0. Также у него 6,50-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Подэкранный сканер отпечатков пальцев, по словам производителя, срабатывает за 0,23 секунды.

Главной особенностью смартфона стала поддержка быстрой зарядки SuperVOOC, работающая на мощности 50 ватт. Таким образом, 15 минут достаточно, чтобы зарядить телефон на 60 процентов, а на полную зарядку аккумулятора на четыре тысячи миллиампер-часов уйдет 35 минут. Основных камеры четыре: основная на 64 мегапикселя, телеобъектив с трехкратным зумом, ультраширокий объектив и сенсор глубины.

Продажи Realme X2 Pro начнутся в конце октября 2019 года по цене от 2700 юаней (около 25 тысяч рублей) за версию с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Максимальная версия с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ стоит 3300 юаней (около 30 тысяч рублей).

Realme появилась в мае 2018 года и входит в группу компаний BBK (OPPO, OnePlus, Vivo). Изначально она создавалась для конкуренции с Xiaomi и их суббрендом Redmi. Так, свой первый смартфон — Realme 1 — компания продавала исключительно в Индии, где Xiaomi занимает лидирующую позицию по продажам смартфонов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Realme X2 Pro with 90Hz display, SD855+, 64MP quad cameras and 50W fast charging is official for 2,599 Yuan (~$367)
Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей
Huawei захватил Россию
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0213 октября

Пинаем дальше

Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
15:36Сегодня

Британские F-35 впервые сели на Queen Elizabeth

13:30Сегодня

Россия испытает ядерную триаду

12:07Сегодня

Sikorsky показал «смертоносный» вертолет

Наука и техника00:02 7 октября

«Я точно не гений!»

Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
10:23Сегодня

Российских «Охотников» пустят по миру

07:41Сегодня

Создан совершенно новый метод борьбы с раком

00:16Сегодня

Названы последствия скорого катаклизма на Земле

Наука и техника00:02 5 октября

«Злые, опасные русские агрессоры»

Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
18:2914 октября

Apple выпустит дешевый iPhone

16:1614 октября

Опровергнут популярный миф о зарождении человеческой цивилизации

15:1414 октября

Названа польза кофе в борьбе с диабетом

Россия
Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Россияне вышли на народный сход после смертельной драки с участием сына судьи
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
В Госдуме обвинили Белоруссию в предательстве из-за задержания россиянки
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Россиянам запретят ездить на новых автомобилях без номеров
Все материалы
Мир
Россия рассказала о несогласии с Турцией по курдам
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Москва подтвердила задержание в Минске попавшей под санкции США россиянки
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Турция не испугалась санкций США
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Эрдоган похвастался «освобожденными» землями в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиянки в Минске
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
В Донбассе опровергли договоренности о режиме тишины перед разводом войск
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
В Эстонии внезапно объявили военные сборы
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
В Донбассе раскрыли завербованного украинцами шпиона
Все материалы
Экономика
Владельцам электромобилей в Москве облегчат жизнь
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Китай подумал и согласился на мир с США
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Подешевевшему на сто миллиардов «Яндексу» подсказали способ обойти закон
Все материалы
Силовые структуры
В отношении похитившего 20 миллиардов рублей экс-губернатора возбудили дело
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Стало известно о конфликте забитого до смерти россиянина с сыном экс-судьи
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности расправы над россиянкой из-за Audi
Андрей Недзельский«Теперь ты фраер»
Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
Российский заключенный выложил в сеть интимные снимки школьной учительницы
Все материалы
Наука и техника
Британские F-35 впервые сели на Queen Elizabeth
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Россия испытает ядерную триаду
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Sikorsky показал «смертоносный» вертолет
Все материалы
Спорт
Ласицкене стала кандидаткой на звание лучшей спортсменки года
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Тренер впавшего в кому после нокаута боксера обратился к его сопернику
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Игрок сборной Украины отреагировал на стремление россиян «взять Евро»
Все материалы
Культура
Актер из «Мстителей» угрожал убить жену и себя
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Суд над пойманной с кокаином звездой «Счастливы вместе» перенесли из-за неявки
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Удачливый вор вынес из галереи дорогостоящую картину Дали за 32 секунды
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности за слова о Крыме
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
На НТВ показ порно в эфире прокомментировали шуткой
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
В России впервые оштрафовали за фейковые новости
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Pornhub назвал лучших в порно
Все материалы
Ценности
Зеленского подняли на смех за наряд на День защитника Украины
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Audi представил спортивные новинки на автосалоне во Франкфурте
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Кейт Миддлтон вышла на публику в дешевых туфлях
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Самая тучная модель показала обнаженное фото с ребенком и вызвала жалость в сети
Все материалы
Путешествия
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы самые воруемые россиянами в отелях вещи
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Раскрыто секретное правило бортпроводников
Все материалы
Из жизни
Заключенные сбежали из тюрьмы за виски и вернулись обратно
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Крокодил съел купавшегося в озере мальчика на глазах у приятелей
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Пассажирку автобуса оштрафовали из-за севшего телефона
Все материалы
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС
Новый Volkswagen Golf показали без камуфляжа
Все материалы
Дом
В Подмосковье ограничили стоимость квартир
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Москвич нанял домработницу и лишился пяти миллионов рублей
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Барнауле благоустроили дворы
Российские вузы стали лучшими в Восточной Европе
Все материалы