Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix Alpha с экраном, расположенным на всей площади корпуса. Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.

Производитель утверждает, что экран смартфона занимает больше 180 процентов лицевой панели. То есть он находится не только на фронтальной части, но и на задней, огибая почти весь корпус. Единственный участок без дисплея на задней крышке — тот, где находится основная камера телефона.

Mi Mix Alpha имеет процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной, а также аккумулятор емкостью четыре тысячи миллиампер-часов. Помимо этого, телефон получил новую камеру от Samsung с разрешением 108 мегапикселей. Она может формировать изображение с разрешением 12032х9024 точек и также будет установлена в Samsung Galaxy S11. Фронтальной камеры у смартфона нет, хотя ожидалось, что она будет встроена в экран.

Телефон планируют выпускать ограниченным тиражом, но дата выхода остается неизвестной. Цена Mi Mix Alpha составит 20 тысяч юаней, то есть около 180 тысяч рублей.

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