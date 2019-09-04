Huawei захватил Россию

Смартфон производства китайской Huawei впервые возглавил продажи в России, опередив продукцию американской Apple и южнокорейской Samsung. При этом, помимо Honor 7A, в пятерку самых продаваемых попали еще две модели китайского бренда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию группы «М.Видео-Эльдорадо».

Впервые за пять лет в топе-5 продаж за полгода нет ни одного смартфона Apple. Второе место занял Galaxy J2 Core от Samsung, а четвертое — Redmi 6A от китайской Xiaomi.

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В августе китайская компания удерживала позиции. С 12 по 18 августа совокупная доля Huawei и Honor в штучных продажах составила 37 процентов, у Apple — 8 процентов, у Samsung — 27 процентов, а у Xiaomi — 11 процентов.

В общей сложности на российский рынок с января по июнь поставлено 7,315 миллиона смартфонов. Это на 3,7 процента выше, чем в прошлом году. Результаты Huawei могли быть и выше, но во втором квартале компания сократила поставки на 15,1 процента. Аналитики полагают, что причиной стали санкции со стороны США.

Накануне, 3 сентября, Huawei обвинила США в кибершпионаже, угрозах бывшим и нынешним сотрудникам, давлении на партнеров компании и создании других помех нормальной деятельности. США внесли Huawei в черный список, так как посчитали компанию угрозой национальной безопасности. Ее заподозрили в воровстве технологий и помощи китайским властям в шпионаже. Введенные санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям, но до ноября США предоставили компании отсрочку.

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