США нашли способ сильнее ударить по Huawei

Американские власти могут предъявить очередные обвинения в адрес китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Прокуратура США и ФБР несколько месяцев расследуют несколько случаев воровства интеллектуальной собственности у ряда компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В числе прочих эпизодов есть известный случай предполагаемого воровства программного обеспечения для камеры смартфона. Португальский разработчик Руи Оливейра (Rui Oliveira) утверждает, что является создателем технологии, используемой Huawei, и имеет на нее патент. В ответ компания подала на него в суд. В начале июня сотрудники ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка побеседовали с Оливейрой, чтобы узнать, кто из работников Huawei общался с ним в 2014 году.

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Другим источником информации стал бывший инженер Huawei Роберт Рид, который работал в компании в Швеции в 2002-2003 годах. Предположительно, он занимался тем, что склонял сотрудников из офисов Ericsson AB работать на китайцев.

США последние несколько лет обвиняют Huawei в воровстве интеллектуальной собственности и шпионаже. В мае компания попала в черный список как представляющая угрозу национальной безопасности. Санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям, но в настоящее время США предоставили компании отсрочку до ноября, объяснив решение заботой о собственных компаниях, которые не успели сменить китайское оборудование. Однако, как говорится в материале The Wall Street Journal, новые эпизоды ранее не рассматривались, поэтому дальнейшее расследование может привести к ужесточению обвинения.

Президент США Дональд Трамп 19 августа заявил, что не желает иметь никаких дел с компанией, потому что та угрожает национальной безопасности. Накануне, 29 августа, стало известно, что несмотря на временное продление лицензий смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут в сентябре без предустановленных официальных сервисов Google.

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