Huawei все же лишат приложений Google

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут без предустановленных сервисов Google, включая магазин приложений и поиск. Об этом рассказал Reuters представитель американской корпорации.

Huawei анонсирует новые флагманы в сентябре 2019 года и будет работать на версии Android с открытым исходным кодом. Вместе с тем смартфоны Huawei лишатся всех официальных приложений Google, среди которых магазин Google Play, почтовый клиент Gmail, поиск и другие приложения.

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В мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних компаний в черный список. В результате американские компании, в том числе Google, Intel , Xilinx, Broadcom, объявили о прекращении сотрудничества с китайским производителем. Также сообщалось, что на смартфоны Huawei прекратят устанавливать приложения от Facebook, в числе которых клиенты Instagram и WhatsApp.

В июле старший вице-президент Huawei Кэтрин Чэнь (Catherine Chen) заявила о планах и дальше использовать ОС Android от Google, несмотря на готовность собственной системы Hongmeng. Несмотря на то что власти США выдали Huawei лицензию на деятельность до ноября 2019 года, это не распространяется на будущие смартфоны Huawei, которые должны быть уже без сервисов американских компаний.

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