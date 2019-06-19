За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Партнеры компании Huawei на Филиппинах объявили о возмещении полной стоимости смартфонов компании в случае прекращения работы на них приложений Google или Facebook. Об этом пишет Huawei Central.

В компании уточнили, что Huawei никак не участвует в данной акции и все это инициатива ретейлеров. Всего в ней участвует около 30 официальных дистрибьюторов. Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

В мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних компаний в черный список. В результате американские компании объявили о прекращении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google, Intel, Xilinx, Broadcom и другие.

Также на смартфоны Huawei прекратят устанавливать приложения от Facebook, в числе которых клиенты Instagram и WhatsApp. Однако после покупки пользователи смогут самостоятельно установить эти приложения.

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