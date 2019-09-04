Huawei предъявила США список претензий

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei в заявлении на своем сайте ответил на материал The Wall Street Journal от 30 августа, в котором его обвинили в воровстве технологий и промышленном шпионаже. Компания также составила список действий, которые, по ее мнению, предпринимают власти США, чтобы навредить ей.

Речь идет о кибератаках на внутреннюю сеть компании, угрозах и запугивании бывших и нынешних сотрудников Huawei, которые иногда перетекают в официальную плоскость и завершаются арестами. Иногда для этого используются агенты ФБР.

Также американцы якобы пытаются дискредитировать компанию, чтобы получить повод для юридических претензий, давить на партнеров Huawei, заставляя их делиться информацией, или на тех, кто имеет с Huawei конфликт интересов.

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Отдельно упомянуты расследования после появления лживых новостей, раскапывание эпизодов, которые уже были закрыты, и выборочное возбуждение уголовных дел именно в случае с Huawei. Не ограничиваясь попытками что-то найти на компанию, США активно мешают нормальному ведению дел — например, затягивают выдачу виз и тормозят грузы, отмечают в Huawei.

В материале американской газеты утверждается, что прокуратура США и ФБР ищут доказательства кражи программного обеспечения для камеры смартфона Huawei у португальского разработчика Руи Оливейры. Также они хотят обвинить китайскую компанию в переманивании сотрудников конкурентов для воровства разработок, в частности, у Ericsson AB в Швеции в 2002-2003 годах.

В Huawei наглядно рассказали о разнице между их технологией и идеей Оливейры, а также о шантаже португальца. Компания подчеркнула, что занимается разработками более 30 лет, и ни одна из ее ключевых технологий не является предметом судебного разбирательства, а ни одно из обвинений американских властей не подтверждено документально. В заявлении Huawei указано, что США проводят согласованные действия, чтобы пошатнуть ее позиции на рынке.

В мае компания Huawei попала в черный список США как представляющая угрозу национальной безопасности. Помимо воровства технологий, Вашингтон обвиняет ее в работе на китайские власти и шпионаже. Санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям, но до ноября США предоставили компании отсрочку. Решение объяснили заботой о собственных компаниях, которые не успели сменить китайское оборудование. Тем не менее от сотрудничества с компанией уже отказались американские партнеры. Поэтому новые смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, которые представят 19 сентября, останутся без многих сервисов Google — поиска, каталога приложений, карт, Gmail, YouTube.

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